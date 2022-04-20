В регионе расширят перечень категорий граждан, которые могут получить соцподдержку по оплате коммунальных услуг

Вчера Мурманской областной Думой принят законопроект «О внесении изменения в статью 1 закона Мурманской области «О реализации переданных Российской Федерацией субъектам Российской Федерации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг».

В связи с изменением норм федерального закона «О ветеранах» законопроектом расширяется перечень лиц, отнесённых к ветеранам боевых действий, на которых распространяется право на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг.

К их числу отнесены прокуроры и следователи органов прокуратуры Российской Федерации, исполнявшие свои служебные обязанности в соответствии с решениями органов прокуратуры Российской Федерации в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооружённого конфликта, с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, прокуроры и следователи органов прокуратуры Российской Федерации, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, исполнявшие свои служебные обязанности в соответствии с решениями органов прокуратуры Российской Федерации или Следственного комитета Российской Федерации в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года.

Предоставление мер социальной поддержки гражданам из числа указанной категории, проживающим на территории Мурманской области, является расходным обязательством федерального бюджета.

Закон будет подписан губернатором Мурманской области в ближайшее время, вступит в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 февраля 2022 года, сообщает региональное Министерство труда и социального развития.