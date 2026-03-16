В регионе разработаны рекомендации наблюдения за морскими млекопитающими и птицами

Правительство Мурманской области совместно с научным сообществом и представителями туриндустрии разработало региональные рекомендации наблюдения за морскими млекопитающими, морскими и водными птицами в рекреационных целях на морских акваториях и побережьях Мурманской области. Данная инициатива направлена на сохранение уникальных природных ресурсов региона, защиту среды обитания и создание безопасных условий для туристов.

Документ устанавливает чёткие рекомендации для экологически безопасного и этичного наблюдения за китами, тюленями и морскими птицами в акваториях Баренцева и Белого морей.

«Мурманская область славится исключительным природным богатством, включающим уникальные морские экосистемы. Береговая зона Баренцева и Белого морей служит домом, источником пищи и местом размножения для большого числа морских млекопитающих и пернатых. Самые уязвимые и значимые периоды в жизни животных — нагул у китов, щенка у тюленей, гнездование у птиц — совпадают с пиком туристического сезона. Разработка понятных правил наблюдения за морскими обитателями станет фундаментом для развития в регионе устойчивого туризма, в основе которого безопасные, предсказуемые и не причиняющие вреда ни животным, ни людям контакты с дикой природой», – рассказывает министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Банников.

Для работы над документом по инициативе Правительства Мурманской области на базе Мурманского арктического университета была сформирована рабочая группа. В ее состав вошли представители научного сообщества, общественных организаций в сфере охраны природы, регионального туристического бизнеса, а также судовладельцы и представители органов власти. Для консультаций при подготовке документа привлекались также федеральные эксперты, в том числе из Российской академии наук и профильных ведомств.

Антон Юрманов, проректор Мурманского арктического университета, руководитель рабочей группы по разработке правил отметил: «Принятие этих правил – значимый шаг к осознанному развитию туризма в Мурманской области и сохранению морских экосистем Арктики. Они помогут выстроить механизмы взаимодействия между человеком и морскими животными: от дистанций до количества судов. Выражаю искреннюю благодарность рабочей группе за кропотливую работу, профессионализм и готовность учитывать разные мнения. Отдельная признательность правительству Мурманской области за доверие в подготовке проекта правил Мурманскому арктическому университету. Теперь главное – не останавливаться на подписании документа, но начать совместную работу туроператов и учёных по оценке его эффективности».

Разработанные рекомендации основаны на общепринятых принципах международной экологической практики. Ключевыми положениями являются соблюдение безопасной дистанции до животных, ограничение скорости передвижения судов вблизи мест обитания морских млекопитающих и птиц, регулирование числа одновременно присутствующих плавсредств, а также установление временных ограничений пребывания судна возле объектов наблюдения.

Эти меры позволят минимизировать вмешательство в жизнь морских существ, снизить уровень стресса, создаваемого человеком, и предотвратить возникновение опасных ситуаций на море.

«В основе правил – идея ответственного туризма. Мы не выстраиваем систему запретов, а даем ориентиры бережного отношения к уникальной северной природе. Это поможет обеспечить баланс между развитием туризма и сохранением наших природных ресурсов», – прокомментировала министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.

Разработка документа осуществлялась в тесном взаимодействии также и с туристическим бизнесом. Принятые правила утверждены приказом, соблюдение которых рекомендована всем участникам туристического рынка.

«Человек устроен так, что ему важно не только увидеть что-то чудесное или редкое. Ему важно прикоснуться к чуду или, как минимум, сделать как можно более эмоционально заряженное фото.

В погоне за эмоциями от встречи с чудесным и удивительным важно осознавать ответственность наших действий и последствия, которые мы причиняем своими действиями. Мир северных морей хрупок. Многотонные киты беззащитны перед нами. Популяция морских птиц Баренцева моря постоянно сокращается. Мы несем за это ответственность. В наших руках возможность это исправить. Поэтому нашему региону нужны правила по наблюдению за морскими птицами и млекопитающими. Не скажу за всё турсообщество, но многие из нас разделяют мою точку зрения. Мы не только показываем Север, мы стараемся его сберечь», – рассказал аттестованный гид Дмитрий Бабенко.

Экологи и специалисты отмечают, что внедрение стандартов позволит повысить ответственность участников путешествий и обеспечит долгосрочное развитие устойчивого туризма в регионе.

Напомним, если вы нашли раненое животное, не пытайтесь спасать самостоятельно! Звоните в Росприроднадзор +7 (921) 516-53-03.