В регионе реализуется цикл обучающих тренингов по добровольчеству

В рамках реализации обучающих программ о добровольчестве среди молодёжи Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодёжных движений совместно с Единым волонтёрским центром проводит тренинг «Благотворительность и волонтёрство». Тренинг разработан Единым волонтёрским центром и направлен на формирование умений и навыков, необходимых для реализации добровольческих инициатив.

В последнее время такие социальные явления, как благотворительность и волонтёрство стали неотъемлемой частью нашего общества. К добровольческому движению присоединяется все больше северян. По данным единой информационной системы dobro.ru за этот год в Мурманской области к добровольческому движению уже присоединилось более 500 человек. Всего в системе зарегистрировано более 10 тысяч жителей области.

«Для того, чтобы волонтёрские практики были эффективны, добровольцам необходима образовательная поддержка. Обучающие семинары и тренинги проводятся как для волонтёров, так и для северян, которые только задумываются о добровольчестве. Один из наиболее популярных тренингов среди молодёжи – тренинг «Благотворительность и волонтёрство». Он в простой и понятной форме рассказывает о различных направлениях волонтерской деятельности», – рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

За последние полгода в области команда Регионального центра развития добровольчества и поддержки молодёжных движений при поддержке Единого волонтёрского центра провела более 15 тренингов «Благотворительность и волонтерство», в которых приняли участие около 300 студентов и школьников, сообщает региональное Министерство информационной политики.