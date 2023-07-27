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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.23 16:00

В регионе с опережением графика завершены мероприятия по поддержке фермеров в рамках нацпроекта

В рамках реализации проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в регионе успешно реализуется направление поддержки фермеров и развитие сельской кооперации путем стимулирования развития на сельских территориях Мурманской области крестьянских (фермерских) хозяйств.

Ежегодно начинающим фермерам за счёт средств федерального и областного бюджетов предоставляются гранты «Агростартап» на финансовое обеспечение затрат до 90%, связанных с реализацией проекта развития фермерского хозяйства, оказываются информационно-консультационные услуги и методологическая помощь.

«Поддержка фермерского движения, формирование благоприятных условий для развития предпринимательской активности на сельских территориях являются приоритетными направлениями развития сельского хозяйства региона», – отметила глава регионального минприроды Зинаида Середа.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в истекшем периоде 2023 года предоставлен грант на реализацию проекта, предусматривающего создание крестьянского (фермерского) хозяйства по выращиванию клубники в открытом грунте в Ловозерском районе Мурманской области, организовано и проведено 4 семинара, 183 индивидуальных консультации, оказано 19 информационно-консультационных услуг, организовано 3 заседания Региональной конкурсной комиссии по отбору проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств.

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