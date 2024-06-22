В регионе системно занимаются гарнизонами с 2020 года, и многие объекты в Заозерске входят в программу реновации ЗАТО - Андрей Чибис

Вчера губернатор Андрей Чибис с рабочим визитом посетил ЗАТО город Заозерск. Глава региона осмотрел объекты, по которым запланированы работы в рамках трёхлетнего плана реновации ЗАТО, а также посетил ряд социальных объектов.

Детская площадка на улице Флотской благоустроена в прошлом году в рамках плана «На Севере – жить». Здесь установлено основание, современные игровые формы и ограждение. Площадка пользуется популярностью у ребят. Также в прошлом году благоустроены дворовые территории на Строительной: выполнено устройство тротуаров, дренаж ливневой канализации, установлены лавочки и малые архитектурные формы, линии освещения, обустроены парковочные места и газоны.

В этом году благоустраивается общественная территория от Гранитного, 5 до улицы Ленинского Комсомола, 1: ремонтируют дорожное покрытие, меняют перила, переоборудуют освещение, устанавливают гирлянды и парклеты, оформляют декоративные входы. Инициатива жителей стала победителем в рамках программы «На Севере – твой проект» и получила финансирование на реализацию.

В рамках реновации ЗАТО и плана «На Севере – жить» благоустраивают придомовую территорию на Мира, 15-17. Идёт ремонт дорожного полотна и тротуары, меняют освещение и бордюры, делают ливневую канализацию. Ремонтируются автодороги на Флотской и Корчилова, в переулках Гранитном и Молодёжном.

Губернатор осмотрел жилые дома, где в рамках реновации ЗАТО уже провели капремонты фасадов и утеплили торцы, а также где ремонты крыш и фасадов проведут в ближайшие три года. Кроме того, главе региона продемонстрировали объекты, запланированные к сносу и уже демонтированные.

Далее Андрей Чибис посетил физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами «Посейдон». Здесь также оборудован универсальный спортивный зал для соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу и гандболу, раздевалки, тренерские, медицинский кабинет, комнату отдыха, буфет и другие зоны. Инфраструктура рассчитана и на взрослых, и на юных северян. Объект возведён в рамках нацпроекта «Демография» и плана «На Севере – жить» и открылся в 2023 году.

В пространстве «СОПКИ» губернатор побеседовал с юными посетителями, которые рассказали, что ещё можно улучшить в городе. Пространство открыто в 2023 году, кроме проектной зоны включает студии видеозаписи и ё современную кухню, где проводят мастер-классы. Также для молодёжи работают «СОПКИ.СПОРТ» с разнообразными тренажёрами.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках поездки губернатор посетил коррекционно-развивающий центр «Радуга» для ребят с ограниченными возможностями здоровья, где по программе «Арктическая школа» выполнили ремонт группового помещения и закупили специализированное оборудование.

Говоря об итогах осмотра, губернатор подчеркнул, что в регионе системно занимаются гарнизонами с 2020 года, и многие объекты в Заозерске входят в программу реновации ЗАТО.

«Из больших объектов, которые уже сделаны – это уникальный ФОК «Посейдон», «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ», дороги, дворы, ремонты квартир, утепление торцов домов – одна из самых больных тем. Идёт снос пустующих домов, объектов. Например, более 10 лет здесь был бассейн заброшенный, люди жаловались. И работа продолжается. В ближайшие три года по плану реновации в Заозерске будут идти работы по 17 направлениям. От дорог до модернизации объектов, жилищного фонда. В этом году уже активно идут ремонты, благоустройство. В ближайшее время начнётся ремонт Дома культуры, который очень важен для горожан. План большой, работаем опережающим порядком, и уверены, что все будет сделано в те сроки, о которых мы договаривались», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru