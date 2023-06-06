В регионе снизилось количество жалоб на неубранный мусор

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1168 обращений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчетный период — 840. Об этом сообщил вчера на оперативном совещании областного правительства заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

В блоке «ЖКХ» жители Оленегорска обратили внимание на обрушение тротуара на улице Капитана Иванова. Администрация Оленегорска пояснила, что тротуар находится на гарантии и является частью проекта благоустройства сквера «Молодёжный». Сроки устранения проблемы до сих пор не определены.

Большинство сообщений в блоке «Дороги» касались вопросов, связанных с необходимостью ремонта некоторых участков муниципальных дорог и проездов.

В блоке «Мусор/свалки/ТКО» продолжает фиксироваться снижение количества жалоб. На минувшей неделе число сообщений по данной теме снизилось на 41% относительно прошлого отчётного периода. Наиболее часто о неубранном мусоре сообщали жители Апатитов и Мончегорска.

«В качестве примера качественной отработки жалоб на неубранный мусор хочу выделить сигнал мурманчан о стихийной свалке на Жилстрое. Администрация областного центра оперативно взяла инцидент в работу и сообщила пользователям, что отходы с указанной территории будут ликвидированы до 23 июня», — заключил Дмитрий Каменский.

Фото: https://gov-murman.ru