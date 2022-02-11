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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.22 08:45

В регионе состоится научно-практическая конференция «Актуальные вопросы организации гражданско-патриотического воспитания»

17 и 18 февраля в ЗАТО г. Александровск состоится региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы организации гражданско-патриотического воспитания». Мероприятие направлено на совершенствования работы по гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся образовательных организаций региона.

Программа двухдневной конференции будет состоять из педагогических мастер-классов, посещения Дома Юнармии, экскурсий в Музей боевой славы Краснознаменной Кольской флотилии, Городской историко-краеведческий музей г. Полярный.

Участниками станут педагоги образовательных организаций региона, представители регионального отделения «Юнармии», специалисты органов региональной и муниципальной власти, Мурманской областной Думы. В ходе пленарного заседания с приветственным словом в формате видеозаписи обратится депутат Государственной Думы Российской Федерации Татьяна Кусайко.

Организаторы конференции – Министерство образования и науки Мурманской области, региональный Институт развития образования, Управление образования администрации ЗАТО г. Александровск.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439614/#&gid=1&pid=1

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