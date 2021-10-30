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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.21 17:00

В регионе состоялся зональный этап Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов

С 19 по 28 октября в 10 муниципальных образованиях Мурманской области прошел зональный этап Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов.

Напомним, масштабное физкультурное мероприятие стартовало в этом году по поручению главы региона с целью активизации работы школьных спортивных клубов и организации для них соревновательного момента.

Соревнования проводятся по четырем видам спорта: шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол.

Игры состоялись в Мурманске, Кировске, Апатитах, Ковдоре, Мончегорске, Полярных Зорях, Оленегорске, Кандалакше, Полярном, Никеле.

Состязания проходили среди команд зоны «Север» - Мурманск, Североморск, Кольский район; «Запад» - Александровск, Видяево, Печенгский округ; «Центр» - Апатиты, Кировск, Ловозерский район, Мончегорск, Оленегорск; «Юг» - Ковдор, Полярные Зори, Кандалакша, Терский район.

В соревнованиях по видам спорта приняли участие 36 команд, 438 обучающихся.

По результатам отборочных этапов в финал вышли 23 команды с общим количеством участников 263 человека:

Волейбол:

Печенгский округ (команда мальчиков), Кольский район (команда мальчиков), Ковдор (команда мальчиков и девочек), Мончегорск (команда мальчиков и девочек), Видяево (команда девочек), Мурманск (команда девочек).

Баскетбол:

Ковдор (команда девочек), Мончегорск (команда мальчиков и девочек), Кандалакша (команда мальчиков), Мурманск (команда мальчиков).

Мини-футбол:

Печенгский округ (команда девочек), Кольский район (команда девочек), Мончегорск (команда мальчиков и девочек), ЗАТО Александровск (команда мальчиков), Кандалакша (команда мальчиков), Мурманск (команда мальчиков).

Шахматы:

Кандалакша (команда мальчиков), Кировск (команда мальчиков), Апатиты (команда девочек).

Команды-победители и призёры в каждом виде спорта будут награждены кубками, грамотами и грантами на приобретение спортивного оборудования и инвентаря: 200 тысяч рублей – за 1-е место, 100 тысяч рублей – за 2-е место, 70 тысяч рублей – за 3-е место. Участники команд получат медали и грамоты.

Общая сумма денежных средств, которые получат победители и призеры зонального этапа Кубка Губернатора Мурманской области, составляет 5,19 млн рублей.

Финальные соревнования будут организованы в Коле и Мурманске 5 ноября 2021 года.

Комментарии

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