В регионе создается Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

1 сентября текущего года на базе регионального Института развития образования открывается Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Подготовку к открытию оценили заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин и министр образования и науки региона Ольга Дзюба.

Как подчеркнул Юрий Фомин, целью работы подразделения Института развития образования будет непрерывное оказание методической помощи педагогическим работникам.

«Центр сможет как сопровождать педагогические коллективы и административные команды, так и формировать персональные траектории профессионального развития, в различных формах оказывать адресную поддержку для повышения качества образования», – отметил вице-губернатор.

В подразделении будут использоваться различные формы адресной поддержки, методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров: тренинги, индивидуальные консультации, практические занятия и семинары и другие.

«Специалисты нового Центра сосредоточатся на диагностике и мониторинге профессиональных дефицитов педагогов и управленческих кадров нашего региона», – пояснила Ольга Дзюба.

Важной составляющей работы станет консультирование по различным вопросам, тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов. Кроме того, в компетенцию Центра будет входить проведение на региональном уровне профессиональных олимпиад, конкурсов, общественно значимых мероприятий и исследований, сообщило региональное Министерство образования и науки.