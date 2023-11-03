В регионе создана межведомственная комиссия по внедрению и организации социальной занятости северян с инвалидностью

В сентябре этого года вступили в силу изменения в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», которыми введены положения о социальной занятости инвалидов.

Социальная занятость – это вид занятости инвалидов, не являющихся занятыми в соответствии с законодательством РФ о занятости населения в связи с имеющимися у них значительно выраженными ограничениями способности к трудовой деятельности и способных к осуществлению несложных (простых) видов деятельности исключительно с помощью других лиц.

Социальная занятость инвалидов направлена на социальную адаптацию и вовлеченность инвалидов в жизнь общества и будет реализована через уполномоченные организации, которые будут определены региональными правительством.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в целях внедрения и организации на территории Мурманской области механизма обеспечения социальной занятости северян с инвалидностью распоряжением регионального правительства от 31.10.2023 №291-РП создана межведомственная комиссия, задачи которой – координация деятельности субъектов взаимодействия по вопросам социальной занятости инвалидов, а также урегулирование проблемных вопросов в данной сфере. В её состав вошли представители региональных Минтруда и социального развития, здравоохранения, образования, культуры и спорта.

В настоящее время разрабатывается необходимые нормативные документы по внедрению в регионе социальной занятости инвалидов.

Фото: https://gov-murman.ru