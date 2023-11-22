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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.23 11:30

В регионе создана межведомственная рабочая группа по реализации проекта «Ментальное здоровье»

Мурманскую область с рабочим визитом посетили представители рабочей группы «Ментальное здоровье» координационного совета по вопросам социальной интеграции детей и молодых взрослых с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

На протяжении нескольких дней руководитель рабочей группы Регина Юрьева, а также основатель и руководитель центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг провели ряд мероприятий для северян, обсудили с заместителем губернатора Еленой Дягилевой и руководителями профильных ведомств особенности реализации проекта «Ментальное здоровье» в Мурманской области. В ходе визита эксперты посетили социальные, образовательные учреждения и учреждениям здравоохранения, чтобы ознакомиться с опытом заполярных специалистов работы с людьми, имеющими ментальные расстройства, в том числе с детьми и подростками с расстройством аутистического спектра. Делегацией был отмечен позитивный опыт нашего региона в этом направлении, а самые интересные практики наших учреждений будут презентованы в других регионах – участниках проекта.

Итоги визита были озвучены на первом установочном заседании межведомственной рабочей группы по актуальным вопросам и направлениям реализации пилотного проекта.

Так, в состав региональной рабочей группы вошли представители региональных министерств труда и соцразвития, образования и науки, здравоохранения и спорта, уполномоченный по правам ребенка, представители Психолого-педагогического института Мурманского арктического университета, а также представители общественных организаций и родительских объединений. Руководителем межведомственной группы назначена вице-губернатор Елена Дягилева.

«Важно создать именно систему межведомственной работы для реализации нашего проекта. Это позволит объединить усилия разных министерств и общественных организаций в системе помощи людям с инвалидностью по ментальному здоровью, а также людям с РАС, на всех этапах их жизни», — подчеркнула Регина Юрьева.

Участники заседания обсудили основную проблематику и актуальность проекта, вопросы организации в регионе комплексной работы с детьми и взрослыми с расстройствами аутистического спектра, наличие и состояние материально-технической и кадровой базы учреждений, работающих по направлению ментального здоровья, межведомственного взаимодействия и распространения наработанного опыта в других регионах страны.

«В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить», – писал Сократ. История центра «Наш солнечный мир» – это история про то, как нужно дать «светить солнцу» каждого. У нас появилась уникальная возможность поработать с людьми, которые более 30 лет посвятили работе с ментальными нарушениями. Наработана серьёзная методическая база, инструментарий для того, чтобы выстроить процесс социализации, а также оказывать поддержку максимально эффективно и комфортно. Наиболее эффективные подходы найдут применение в работе учреждений и специалистов Мурманской области», — отметил в ходе заседания министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Напомним, что основные задачи проекта «Ментальное здоровье» – это создание системы раннего выявления детей с расстройством артистического спектра, сбор и тиражирование наиболее эффективных методик помощи людям с РАС разных возрастов, организация работы ресурсных центров в сферах социального обслуживания, образования, здравоохранения, оказание комплексной помощи людям с РАС и их семьям, обучение специалистов учреждений различных сфер, повышение информированности об аутизме, организация сопровождения занятости и трудоустройства.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, по итогам реализации проекта будет систематизирован и обобщён опыт реализации мер по поддержке детей и молодых взрослых с РАС, а также проведены мероприятия по обмену опытом оказания помощи, сопровождения и поддержки детей и взрослых с РАС.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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