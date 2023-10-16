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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.23 16:00

В регионе создано 6398 временных рабочих мест, из средств областного бюджета на реализацию мероприятий выделено более 205 миллионов рублей

Более 205 миллионов рублей из областного бюджета направлено на реализацию проекта «Работа рядом». Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев. Глава профильного ведомства напомнил, что ключевыми целями проекта, который реализуется в рамках стратегического плана «На Севере - жить» являются повышение доходов северян, оказание дополнительной финансовой поддержки работодателям, благоустройство территорий и снижение напряженности на рынке труда.

«В этом году проект реализуется в два этапа. На реализацию первого этапа, который продлился с февраля по апрель, из областного бюджета было выделено 37,5 млн рублей. Второй этап стартовал в мае - до декабря на его реализацию предусмотрено 168 млн рублей», — пояснил Сергей Мякишев.

Как отметил министр, службой занятости населения проводится широкая информационная кампания: работают консультационные пункты, организуются встречи в учебных учреждениях, учреждениях культуры и спорта, проводятся мини-ярмарки вакансий и выездные консультации. Подробная информация о проекте опубликована на официальных электронных ресурсах службы занятости. Кроме того, получить ответ на любой вопрос об участии в «Работе рядом» можно по телефонам «горячей линии». Консультации также оказывают кураторы Центра поддержки семей мобилизованных северян и участников СВО, простой и удобный поиск работы доступен на портале «Молодая Арктика».

Сергей Мякишев подчеркнул, что все взаимодействия участников проекта с центрами занятости населения теперь осуществляются в электронном формате через «личный кабинет» на Единой цифровой платформе «Работа России». Для регистрации соискателю необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале, создать резюме и направить в центр занятости населения заявление о содействии в поиске подходящей работы. Центр занятости подберет вакансии и предложит пройти собеседования с работодателями. После принятия решения о приёме гражданина на работу работодатель заключит срочный трудовой договор. При необходимости участники проекта могут лично обратиться в кадровые центры по месту жительства, где им окажут помощь при регистрации.

Рабочие места для граждан организованы по следующим видам работ: озеленение, благоустройство территорий, подсобные работы при ремонтно-восстановительных работах, погрузо-разгрузочные работы, косметический ремонт помещений, доставка лекарств и медицинских изделий, продуктов питания, корреспонденции и другие. Выплата заработной платы участникам проекта осуществляется за полный рабочий месяц с учетом фактически отработанного времени.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, за девять месяцев в регионе создано 6398 временных рабочих мест, из средств областного бюджета на реализацию мероприятий выделено более 205 миллионов рублей. Такое количество вакансий и всесторонняя поддержка со стороны правительства Мурманской области позволили трудоустроить 6585 человек, в том числе 5549 подростков.

Отдельно Сергей Мякишев поблагодарил глав муниципальных образований, партнёров проекта, работодателей и руководителей кадровых центров, которые организовали для юных северян праздничное закрытие летнего трудового сезона. Всех ребят, которые смогли проявить себя как ответственные и трудолюбивые работники, отметили благодарственными письмами, памятными дипломами и подарками от организаций-партнёров.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

 

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