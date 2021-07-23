В регионе созданы все условия для развития водного туризма - Андрей Чибис посетил клуб водномоторников «Ристикент»

Губернатор Андрей Чибис 22 июля посетил загородный клуб водномоторников «Ристикент» в Кольском районе. Главе региона показали территорию туристического объекта с причалами, плавучей заправочной станцией, стоянкой автокемперов и домами на колёсах.

«Для того, чтобы развивать водный туризм, мы недавно выпустили соответствующее постановление, согласно которому те, кто инвестируют в подобного рода базы, теперь могут получить субсидию на сумму до 1 млн рублей из областного бюджета. Это дополнительно к тому, что уже есть программа льготного кредитования для резидентов Арктической зоны, и к тому, что скоро появится гектар Арктики», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона добавил, что основная цель – сделать так, чтобы территория вокруг водоёмов области при сохранении природного ландшафта имела соответствующую инфраструктуру. Благодаря этому жители и гости региона смогут заниматься активным отдыхом со всеми удобствами.

По словам заместителя губернатора Ольги Кузнецовой, отбор туристических проектов проходит по определённым критериям. Они должны соответствовать приоритетам развития туристической отрасли Мурманской области, создавать новые рабочие места и увеличивать турпоток.

«На таком объекте, как клуб «Ристикент», присутствуют два вида туризма. Это водный, благодаря которому гости могут приехать покататься на лодках и здесь же их обслужить. И автомобильный туризм – наличие в клубе оборудованной стоянки для автокемпинга, где также можно пополнить запасы электричества, воды и прочего. До пандемии сюда очень активно приезжали финские и немецкие туристы, это место есть даже на международной карте автокемпингов», – рассказала Ольга Кузнецова.

В настоящее время в гавани клуба «Ристикент» есть три причала, где одновременно могут размещаться до 100 яхт до девяти метров. В марине обустроены два бетонных слипа для спуска и подъёма катеров и трейлер для судов до 16 тонн. Особенностью этого туристического объекта также является наличие первой плавучей заправочной станции в Мурманской области.

Для гостей клуба на берегу Верхнетуломского водохранилища размещён первый фуд-трак с возможностью выездного обслуживания. Под брендом «Ристикент» выпускается и чистая питьевая вода.

Для любителей автокемпинга оборудована специальная стоянка с навесом и сервисными колонками (освещение, подключение для подачи воды и электричества). Также туристы могут арендовать два каравана со всеми удобствами.

Как отметил директор клуба Константин Балаев, работники «Ристикента» занимаются и возрождением популяции самоедских собак. В планах – создание команды для гонок на собачьих упряжках, проведение тренировок и соревнований на Верхнетуломском водохранилище.