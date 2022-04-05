В регионе стартовал конкурс для малого и среднего бизнеса на субсидирование затрат по кредитно-лизинговым обязательствам



4 апреля стартовал приём заявок на конкурс на получение субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами. Целью предоставления финансовой поддержки является возмещение затрат, направленных на модернизацию производства.

«При субсидировании уплаты первого взноса при заключении договора лизинга максимальный размер субсидии – 400 тысяч рублей, при субсидировании затрат лизинговых платежей – 300 тысяч рублей, а на уплату процентов по кредитам на строительство или реконструкцию производственных зданий и на приобретение оборудования можно получить до 300 тысяч рублей», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Приём заявок продлится до 15 мая. Подведение итогов и определение победителей запланировано на 7 июня. С конкурсной документацией можно ознакомиться на «Портале малого и среднего предпринимательства» и сайте некоммерческой микрокредитной компании «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, приём документов осуществляется по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, НМКК «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области».

Более подробную информацию можно получить у ответственного специалиста НМКК «ФОРМАП» по телефону (8152) 41-11-22 (доб. 2), а также по телефону «горячей линии» Центра «Мой бизнес» (8152) 99-43-12.