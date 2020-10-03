В регионе стартовал проект «Чистый Север – работа каждого» по благоустройству и уборке территорий муниципалитетов

В Мурманской области стартовал проект «Чистый Север – работа каждого» по благоустройству и уборке территорий муниципальных образований. Его реализация продолжит положительный опыт проведения временных общественно полезных работ в летний период.

По поручению губернатора Андрей Чибиса разработан и утвержден порядок организации временных общественно полезных работ, а также правила и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам. Соответствующее постановление подписано главой региона.

Ожидается, что до конца года к временным общественно полезным работам будут привлечены 688 несовершеннолетних и безработных граждан. Вознаграждение (заработная плата) за участие в таких работах устанавливается в размере не ниже минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера за полный рабочий месяц и выплачивается за фактически отработанное время. Из резервного фонда Мурманской области на реализацию проекта будет выделено 15,2 млн рублей. В 2021 году реализация проекта будет продолжена.

Постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2020 № 664-ПП «Об организации проведения временных общественно полезных работ в Мурманской области» опубликовано на официальном портале.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в летний период текущего года на временные общественно полезные работы было привлечено 2348 жителей региона.