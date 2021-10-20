В регионе стартовал зональный этап Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов

20 октября прошли первые игры зонального этапа Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов в Кировске, Ковдоре, Мончегорске, Полярных Зорях, Оленегорске, Кандалакше и Никеле.

Соревнования проходят в зонах «Центр», «Запад» и «Юг».

В Кировске состоялся зональный этап Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов по шахматам. Участие в состязаниях приняли две команды мальчиков из Кировска и Оленегорска. Победителем зонального этапа «Центр» стала команда Кировска.

В Мончегорске на зональном этапе «Центр» Кубка губернатора по мини-футболу сыграли четыре команды мальчиков из Оленегорска, Мончегорска, Кировска и Ловозерского района. Первое место заняли мончегорцы, второе – ребята из Кировска, третье – юные футболисты из Ловозерского района.

В Никеле прошёл зональный этап Кубка губернатора среди школьных спортивных клубов по волейболу. За победу боролись две команды девушек - школьный клуб «Олимпионик» из Никеля и школьный клуб «Видяевец» из ЗАТО Видяево. Верх одержали никельчанки.

В Ковдоре прошли игры по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие команды МБОУ СОШ 1 Кандалакши и МБОУ ООШ 2 Ковдора, победили школьники из Кандалакши.

В самой Кандалакше состоялись соревнования по волейболу. Первое место среди юношей заняли учащиеся МБОУ СОШ 1 Ковдора, второе место - МБОУ ООШ 9 Кандалакши. Среди девушек победу одержали волейболистки МБОУ СОШ 1 Ковдора, на втором месте - МБОУ ООШ 9 Кандалакши.

В Полярных Зорях команды юношей боролись за победу на баскетбольной площадке. В результате первенство было отдано МБОУ ООШ 5 Кандалакши, «серебро» завоевали учащиеся МБОУ СОШ 4 п. Умба, «бронзу» - команда МБОУ СОШ 4 Полярных Зорь.