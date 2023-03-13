В регионе стартовала подготовка к летней школьной оздоровительной кампании

Об этом сегодня в рамках оперативного совещания сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Обращаю внимание, что в текущем году первоочередное право на получение путевки в образовательном учреждении будет предоставлено детям участников СВО и мобилизованных северян. Я считаю, что это справедливо и понятно. Их родители сейчас защищают нашу Родину. Кроме того, для школьников из семей, потерявших кормильца, отдых будет организован полностью бесплатно», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис сообщил, что на проведение школьной оздоровительной кампании в этом году планируется направить около 500 миллионов рублей.

«Это охватит более 17 тысяч обучающихся от 6 до 17 лет. Из этого числа порядка 6,5 тысячи ребятам организуем отдых в Краснодарском крае. Также муниципалитеты и наши партнёрские предприятия планируют организовать отдых для около 1000 детей своих сотрудников», – отметил губернатор.

Кроме того, в летнее время будут работать 72 лагеря дневного пребывания, лагерь «Гандвиг» и Зеленоборская санаторная школа интернат, которые в совокупности готовы принять 10,6 тысячи детей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее об организации летней оздоровительной кампании для школьников рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.