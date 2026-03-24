В регионе стартует подготовка к общегородским субботникам

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Зинаида Середа вчера в рамках оперативного совещания доложила о ходе уборки территорий муниципальных образований Мурманской области после зимнего периода. Контроль за уборкой осуществлялся, в том числе, с использованием специализированной информационной системы мониторинга уборки территорий (СМУТ), что позволило обеспечить высокий уровень выполнения поставленных задач.

В текущем зимнем сезоне для содержания улично-дорожной сети в системе СМУТ компаниями было создано свыше 39 тысяч заданий, множество из которых выполнено в полном объеме. Для уборки придомовых территорий еженедельно привлекалось порядка 100 единиц техники и около 2 тысяч работников управляющих компаний.

Всего с начала зимнего периода с улиц, дворов и кровель региона вывезено более 1,5 миллиона кубометров снега. За прошедшую неделю были очищены от снега и наледи 1124 муниципальные лестницы, 1518 скатных кровель, расчищены 2168 подъездов к контейнерным площадкам, что обеспечило бесперебойный вывоз твёрдых коммунальных отходов.

«Обращаю внимание глав муниципальных образований на необходимость усилить контроль за вывозом снега и выполнением противопаводковых мероприятий, чтобы избежать подтоплений общественных территорий и подвальных помещений. Кроме того, прошу обеспечить полноту вносимых в СМУТ сведений, а также своевременно приступить к уборке песка, который скопился на тротуарах и дорогах после зимы», — подчеркнула глава регионального минэнерго и ЖКХ.

В связи с установившейся плюсовой температурой и интенсивным таянием снега особое внимание уделяется подготовке к безаварийному пропуску талых вод. В муниципалитетах разработаны планы уборки, актуализированы составы сил и средств, сформирован аварийный запас материалов. Заготовлено 108,5% мешков с песком и 105% трапов от норматива, что позволит оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса еженедельно проводятся оперативные штабы с участием представителей органов местного самоуправления для контроля за содержанием территорий и оперативного решения возникающих вопросов.

«В регионе стартует подготовка к общегородским субботникам, предварительно определены даты их проведения: 25 апреля, 2 мая, 23 мая и 19 сентября. Прошу администрации муниципальных образований заблаговременно информировать жителей об установленных датах проведения общегородских субботников и территориях, планируемых к очистке, заготовить необходимый инвентарь. А также прошу государственных и муниципальных служащих принять активное участие в субботниках для обеспечения чистоты наших городов и поселков после зимнего периода», — сообщила Зинаида Середа.

