В регионе стартуют конкурсы, направленные на поддержку научной деятельности

В регионе стартуют конкурс научных работ молодых ученых и специалистов и конкурс монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области.

Оба конкурса являются открытыми и проводятся в один тур. Их цель - поддержка научной деятельности, развитие кадрового научного потенциала Мурманской области, создание условий для более полного использования достижений науки в решении актуальных технических, социально-экономических и гуманитарных проблем региона.

К участию в конкурсе научных работ молодых учёных и специалистов приглашаются молодые учёные, специалисты, научные сотрудники, преподаватели, студенты, аспиранты научно-исследовательских учреждений, организаций профессионального образования, предприятий и организаций Мурманской области в возрасте не старше 35 лет на дату подачи заявки на участие в Конкурсе, а также научные и творческие коллективы (не более 3 человек).

К участию в конкурсе монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области, приглашаются ученые, специалисты, научные сотрудники, преподаватели, научные и творческие коллективы, состоящие в трудовых отношениях с организациями и учреждениями, расположенными на территории региона.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, заявки будут приниматься с 15 апреля до 3 октября 2022 года по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Трудовых Резервов, 4, Министерство образования и науки Мурманской области, отдел профессионального образования и науки, телефон (8152) 48-6- 01 (доб. 1744).

Конкурсные положения утверждены постановлениями правительства Мурманской области и опубликованы на сайте Министерства образования и науки Мурманской области в разделе «Наука».