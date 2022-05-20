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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.22 16:30

В регионе стоимость проездного для детей из многодетных семей снижена в 2 раза: для учета изменений в системе пополнять их рекомендуют с 23 мая

В соответствии с поручением губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, с июня 2022 года для обучающихся из многодетных семей стоимость единого социального проездного билета будет снижена в 2 раза и составит 350 рублей. Постановление опубликовано на портале «Электронный бюллетень правительства Мурманской области».

Стоимость проездного изменится автоматически на основании данных о категории льготы, полученных от Центров социальной поддержки населения. Дополнительных подтверждающих документов от владельцев карт не потребуется.

Внесение данных об изменении стоимости ЕСПБ будет происходить при первом считывании карт валидаторами, применяемыми в автобусах и троллейбусах Мурманской области, и в точках пополнения пластиковых карт. Соответственно пользователям рекомендуется не пополнять проездной документ до того, как карта будет считана.

Если на карте есть действующий проездной, необходимо воспользоваться ЕСПБ для проезда в общественном транспорте и после этого пополнить карту любым из доступных способов:

•  в пунктах пополнения пластиковых карт в Мурманске;

•  в отделениях «Почты России» в области;

•  на сайте карта51.рф с комиссией 3%;

• через «Сбербанк»: в банкоматах и терминалах самообслуживания, через «Сбербанк Онлайн» и мобильное приложение c комиссией 1%;

•  в мобильном приложении «Почта Банк» и через «Почта Банк Онлайн». Оплата картой «Почта Банк» – без комиссии, картой любого другого банка – комиссия 0,5%.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, с учётом обозначенных технологических особенностей всем пользователям рекомендуется начинать пополнение ЕСПБ с понедельника, 23 мая 2022 года. 

Если на карте нет действующего проездного (картой давно не пользовались или она оформлена в текущем месяце), для пополнения по новой цене необходимо обратиться в точку пополнения. После этого онлайн-пополнение по новой цене будет доступно со следующего месяца.

За разъяснениями особенностей применения ЕСПБ также можно обратиться к оператору автоматизированной системы оплаты проезда Мурманской области:

- написав на support@kgilc.ru, в группу «Карта 51» в социальной сети «ВКонтакте»;

- позвонив по телефону бесплатной линии консультаций 8-800-200-600-5 по будням с 9.30 до 16.00. В вечернее время или в выходные дни можно оставить сообщение на автоответчике и специалисты перезвонят в рабочее время.

 

 

 

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