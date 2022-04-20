В регионе учреждено новое звание «Почётный работник СМИ Мурманской области»

19 апреля на заседании Мурманской областной Думы депутаты рассмотрели внесение изменений в закон «О наградах и премиях Мурманской области», разработанные по инициативе губернатора Андрея Чибиса Министерством информационной политики. Законопроектом предложено учредить звание «Почётный работник СМИ Мурманской области».

Как сообщила министр информационной политики Ольга Степакова, награда позволит поощрить работников средств массовой информации за многолетний плодотворный труд, профессионализм и значимый вклад в развитие региональной журналистики.

«Отмечу, что учреждение указанного звания станет знаком уважения и признания, позволит поощрить профессионалов в области СМИ. Прошу поддержать данный законопроект», – подчеркнула Ольга Степакова.

Депутаты приняли закон единогласно. Требования к кандидатам на получение звания будут утверждены постановлением губернатора Мурманской области в ближайшее время.

В настоящее время на территории Мурманской области осуществляют деятельность более 80 средств массовой информации, включающие в себя: телекомпании, радиостанции, печатные СМИ и сетевые издания.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2018 году Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в целях совершенствования государственной наградной системы были установлены два почетных звания – «Заслуженный журналист Российской Федерации» и «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».

В настоящее время аналогичные звания уже учреждены в 45 из 85 субъектов Российской Федерации.