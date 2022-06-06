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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.22 17:30

В регионе успешно решается задача вовлечения негосударственного сектора в сферу оказания социальных услуг

На этой неделе отмечается важная дата – День социального работника. Об этом напомнил в ходе оперативного совещания глава региона Андрей Чибис. Губернатор подчеркнул, что в этой сфере в Мурманской области трудится более 3200 сотрудников: социальные работники, врачи, средний и младший медицинский персонал.

«Социальные работники оказывают помощь почти 13 тысячам северян. В том числе, это и помощь на дому для пожилых и инвалидов, работа в домах-интернатах, социальная реабилитация несовершеннолетних, комплексные центры социального обслуживания. За эту ежедневную физически и морально непростую работу я благодарю каждого сотрудника наших социальных служб!», – обратился губернатор к специалистам.

Подробно о системе социального обслуживания региона в ходе оперативного совещания рассказал министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

Министр отметил, что система социального обслуживания населения Мурманской области включает 50 поставщиков, предоставляющих социальные услуги в стационарной, полустационарной формах социального обслуживания и на дому, а также срочные социальные услуги. В их число входит 28 негосударственных организаций, включённых в Реестр региональных поставщиков социальных услуг, и 8 центров социальной поддержки населения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области успешно решается задача вовлечения негосударственного сектора в сферу оказания социальных услуг. Так, доля предпринимателей и НКО в реестре поставщиков в 2022 году составила 56%, в прошлом году более тысячи пожилых северян и жителей области с ограниченными возможностями получили услуги частных компаний на дому.

Организации социального обслуживания расположены в 16 муниципальных образованиях Мурманской области. Такая действующая сеть учреждений полностью удовлетворяет потребность населения региона в стационарной, полустационарной формах социального обслуживания и на дому.

В завершение доклада глава профильного министерства поздравил коллег с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в России 8 июня. «Каждый день при всех внешних обстоятельствах социальные работники нашего региона неизменно демонстрируют два качества – высокий уровень профессионализма и человечность», – подчеркнул Сергей Мякишев. 

Фото: https://minsoc.gov-murman.ru/newfiles/foto.jpeg

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