В регионе успешно трансформируется образовательная среда: новые школы и детские сады, «Точки роста» и IT-куб, технопарки, кванториумы, квантолабы - отчёт губернатора

В Мурманской области успешно трансформируется образовательная среда. С 2020 года в регионе открылось десять высокотехнологичных площадок детского научно-технического творчества. Об этом 29 июня сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе ежегодного отчёта перед депутатами областной Думы.

Каждый из мини-технопарков оснащен оборудованием для занятий робототехникой, проектированием и дизайном. Юные изобретатели от 8 до 18 лет могут выбрать одно из трех направлений: «Промробоквантум», «Промдизайнквантум» и «Хайтек». Такая возможность теперь есть у ребят из Мончегорска, Оленегорска, Апатитов, Североморска, ЗАТО Александровск, Кандалакши, Кольского района, Полярных Зорь и Кировска. На приобретение высокотехнологичного оборудования было выделено 50 миллионов рублей.

«Мы понимаем, что без качественного образования, учитывающего постоянные изменения, у нас не будет кадров для экономики», – отметил Андрей Чибис.

В 2021 году был запущен проект «Arctic schools», благодаря которому полностью обновились пространства в 56 школах Мурманской области. На реализацию проекта по преобразованию школьных пространств закладывалось порядка 100 млн рублей. По инициативе главы региона Андрея Чибиса общая сумма грантов была увеличена до 150 млн рублей. В рамках данной программы учебные заведения, получившие гранты на эти цели, имеют возможность отремонтировать спортивные залы и библиотеки, модернизировать с учетом современных требований и дизайна профильные классы. В 2022 году благодаря проекту изменятся пространства уже в 100 учреждениях региона. Кроме того, с 2022 года программа была расширена на детские сады. Расширен и список пространств для преобразований, теперь можно отремонтировать и обновить школьные теплицы, а также благоустроить территории.

В Североморске в 2021 году было построено первое школьное здание в регионе за последние три десятилетия. В корпусе созданы современные лаборатории, есть хореографический зал, большой, малый и тренажерный спортзалы, тир, театральная студия, библиотека, актовый зал. На прилегающей территории оборудованы стадион, баскетбольная площадка, полоса препятствий, установлены уличные тренажеры. Корпус лицея № 1 на 1,2 тысячи мест в Североморске построен по партийному проекту «Новая школа». Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды. В здании школы установлены три лифта, специальные подъемники в актовом зале и студии хореографии, пандусы, а также 26 туалетов, в каждом из которых имеется кнопка вызова, выведенная на пост охраны.

В регионе активно открываются центры «Точка роста». Так, с 2019 в регионе создана 41 «Точка роста». В 2022 году откроется еще 12. На оборудование центров «Точка роста» было направлено более 32 млн рублей. «Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями. Центры открыты в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В 2019 году на базе двух колледжей открылись 10 новых мастерских, в которых прошли обучение почти 2000 человек - студенты и педагоги колледжей, школьники, сотрудники предприятий – социальных партнёров. В этом году, отметил губернатор, будет создано еще восемь мастерских, оборудованных по стандартам «Ворлдскиллс». К концу 2024 года в регионе появится 59 современных мастерских, что позволит существенно повысить качество подготовки выпускников средних специальных образовательных учреждений.

В 2021 году региональный центр цифрового образования детей «IТ-куб» начал работу в Мурманском колледже экономики и информационных технологий. Для него приобрели современное цифровое оборудование на 11,7 млн рублей: шлемы виртуальной реальности, компьютерное и интерактивное оборудование и оргтехнику. Новый формат изучении информационных технологий и программирования. В «IT-кубе» юные инженеры изучают актуальные языки программирования – Python и Java, знакомятся с основами кибербезопасности и системного администрирования, разрабатывают приложения для виртуальной реальности и занимаются робототехникой. Также в 2022 году будет открыт квантолаб в Североморском лицее, а новый IT- куб откроют в Кировске в 2023 году.

«Отдельное внимание мы уделяем профориентации. Спасибо нашим компаниям, которые участвуют в подготовке достойной кадровой смены», – сказал глава региона.

В региональной системе образования особое место занимают профильные классы с профориентационной направленностью на специальности градообразующих предприятий. На основании договоров, заключенных между работодателями и общеобразовательными организациями, открыты и функционируют профильные классы с профориентационной направленностью на специальности, востребованные на градообразующих предприятиях: «Роснефть-классы» (с 2010 года), «Газпром-классы» (с 2012 года) в г. Мурманске, «ФосАгро–классы» в Апатитах, Кировска (с 2013 года), «Логистический класс» Мурманского торгового порта (с 2016 года), авиационные классы (с 2020 года), инженерно-железнодорожный класс в Кандалакше (с 2020 года), классы «НОВАТЭК» (с 2021 года) в Мурманске.

Образовательные программы, реализуемые в указанных классах, предполагают углубленное изучение в основном таких учебных предметов, как: математика, физика, информатика, химия.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в системе образования успешно функционируют профильные классы, открытые в рамках сотрудничества с Мурманским областным клиническим многопрофильным центром, Мурманским областным судом.

С 1 сентября 2022 во исполнение поручения Президента Российской Федерации и аппарата Совета Безопасности Российской Федерации в муниципальных общеобразовательных организациях Мурманской области будут открыты 5 «инженерных классов» по профилю «судостроение», в том числе три класса – с 1 сентября 2022 года в Апатитах, Мурманске, Снежногорске ЗАТО Александровск, два класса – с 1 сентября 2023 года в Североморске и Мурманске.