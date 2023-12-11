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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.23 13:30

В регионе успешно завершилась приёмная кампания по программам среднего профессионального образования (СПО)

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в текущем году поступило более 11,0 тысяч заявлений от абитуриентов на приём на обучение по программам СПО, в том числе почти 8,8 тысячи человек подали заявления на обучение за счёт средств областного или федерального бюджета.

На обучение зачислены около 5,6 тысячи абитуриентов, в том числе более 4,1 тысячи человек на бюджет (99,2% от плана приёма).

В структуре контрольных цифр приёма СПО граждан на обучение за счёт средств областного и федерального бюджетов профессии и специальности области наук «Инженерное дело, технологии и технические науки» составляют 55,5%, «Науки об обществе» – 20,9%, «Здравоохранение и медицинские науки» – 12,6%, «Образование и педагогические науки» – 3,9%.

Около 84% бюджетных мест по 62 программам СПО относятся к наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям из перечня топ-регион (3480 бюджетных мест).

В Кольском медицинском колледже осуществлен приём на обучение за счёт средств областного бюджета по новой для региона специальности «31.02.03 Лабораторная диагностика».

Регион принимает активное участие в реализации федерального проекта «Профессионалитет», целями и задачами которого является преодоление дефицита рабочих кадров и повышение качества профессионального образования за счет реформирования системы среднего профессионального образования и внедрения новых подходов. Ключевые инициативы проекта – вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная практико-ориентированность обучения, а по ряду образовательных программ – сокращение сроков обучения.

В текущем году в Мурманской области созданы:

- образовательно-производственный кластер для горнодобывающей отрасли (АО «Ковдорский ГОК», ГАПОУ МО «Ковдорский политехнический колледж», ГАПОУ МО «Оленегорский горнопромышленный колледж», ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж», ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича»);

- образовательный кластер «Образование на Мурмане» для отрасли Педагогика (13 общеобразовательных организаций, 4 дошкольных образовательных учреждения, ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж», ГАПОУ МО «Северный колледж физической культуры и спорта», ГАПОУ МО «Печенгский политехнический техникум»);

- образовательный кластер «Север и туризм» для отрасли Туризм и сфера услуг (комитет по туризму Мурманской области, ООО «За Рубеж-Тур», ООО «Лаппи-Тур», ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса», ГАПОУ МО «Оленегорский горнопромышленный колледж», ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича», ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий», ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»).

В текущем году в рамках создания трёх вышеуказанных кластеров в регионе осуществлён приём на обучение 530 студентов на бюджет и 38 студентов на внебюджет.

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