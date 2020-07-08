В регионе утверждён новый вид финансовой поддержки для предпринимателей – грант на приобретение франшизы

Правительством Мурманской области введено новое направление финансовой поддержки для предпринимателей – грант на приобретение франшизы. Получателями субсидии могут стать начинающие и действующие предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской области.

Субсидия предоставляется в соответствии с постановлением правительства Мурманской области от 06.07.2020 № 481-ПП «Об оказании финансовой поддержки в виде грантов для предпринимателей на приобретение франшизы».

Максимальный размер гранта не может превышать 1 млн рублей на одного получателя. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение планируемых в рамках реализации обязательств по договору франчайзинга расходов в соответствии с бизнес-проектом по следующим направлениям: оплата паушального взноса; аренда помещений (не более 15% от суммы субсидии); оплата коммунальных услуг (не более 5% от суммы субсидии); расходы на рекламу; приобретение основных средств (оборудование, оргтехника, мебель и т.д.), предусмотренных договором франчайзинга; приобретение прочего инвентаря, предусмотренного договором франчайзинга; ремонтные работы (с предварительным расчетом – сметой).

Ознакомиться с порядком предоставления данного вида поддержки можно на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области в разделе «Формы и виды поддержки».

Дополнительную информацию можно получить у специалистов Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора по телефону (8152) 43-29-49, а также по электронной почте info@mribi.ru.