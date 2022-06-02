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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.22 15:00

В регионе утверждён порядок получения компенсации за проезд к месту отдыха на совершеннолетних детей работников областных учреждений

Губернатором Андреем Чибисом утверждён порядок оплаты проезда к месту отдыха и обратно детям работников областных учреждений - социальная гарантия распространяется на родителей студентов, не достигших 23 лет и обучающихся на очной форме в образовательных организациях Мурманской области. Компенсацию можно получить даже в случае академического отпуска, отпуска по беременности и родам или уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.

Ранее эта мера распространялась только на несовершеннолетних детей работников областных учреждений, но по инициативе главы региона родители получат возможность получать компенсацию транспортных расходов и на студентов, получающих образование в Кольском Заполярье.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, постановление правительства Мурманской области от 31.05.2022 № 422-ПП вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 апреля 2022 года.

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