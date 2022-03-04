В регионе увеличен объём средств, направляемых на помощь эвакуируемым пострадавшим гражданам

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление «О внесении изменения в Положение о порядке расходования средств резервного фонда правительства Мурманской области», утверждённое постановлением правительством Мурманской области от 18.01.2008 года №5-ПП (в редакции постановления правительством Мурманской области от 23.04.2021 №230-ПП).

Изменения внесены в связи с необходимостью уточнения размера денежных средств, выделяемых на развертывание и содержание в течение необходимого срока пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых пострадавших граждан. Так, ранее норма, устанавливающая размер выплат, была из расчёта за временное размещение – до 550 рублей на человека в сутки, за питание – до 250 рублей на человека в сутки.

Как уточнили региональные власти, за прошедшие восемь лет с момента вступления в силу последних изменений, произошёл значительный рост цен, поэтому принято решение увеличить выплаты до 1800 рублей на человека в сутки за временное размещение и до 1000 рублей на человека в сутки за питание, сообщает комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области.