В регионе увеличен размер единовременной финансовой помощи безработным гражданам на открытие собственного дела

Правительство Мурманской области увеличило размер единовременной финансовой помощи безработным гражданам с 82,7 до 120 тысяч рублей при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства. Такое решение принято в целях развития малого и среднего предпринимательства, создания новых рабочих мест и более благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности на территории региона.

Соответствующее постановление подписано главой региона.

Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан – одна их самых эффективных программ поддержки занятости населения, при реализации которой выделенные из областного бюджета средства идут на создание новых рабочих мест, стимулирование к трудовой активности социально незащищенных групп населения, снижая напряженность на рынке труда.

Ожидается, что до конца года откроют собственное дело 120 безработных граждан.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, при финансовой поддержке службы занятости населения Мурманской области за период с 2009 по 2020 годы в сфере малого бизнеса было создано более 3000 рабочих мест. Наиболее привлекательной для малого бизнеса является предоставление социальных услуг, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.