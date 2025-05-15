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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.25 16:00

В регионе в рамках Дней предпринимательства проходит серия мероприятий, направленных на развитие малого и среднего бизнеса в Арктической зоне

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в Оленегорске и Мончегорске состоялись диалоги о мерах господдержки и презентации бизнес-проектов. В них приняли участие предприниматели, самозанятые, руководители организаций, а также представители региональной власти и инфраструктуры поддержки бизнеса.

Экспертами выступили начальник управления государственной поддержки предпринимательства регионального Министерства развития Арктики и экономики Вероника Гнатко, менеджер Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора Елена Миргорода, заместитель директора регионального отделения «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Наталья Бочкова, заместитель генерального директора АНО «Арктический центр компетенций», руководитель проекта «Курс на Север» Венера Кравченко и вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Мурманской области» Татьяна Федорей. Они представили действующие программы финансовой и инфраструктурной поддержки, доступные для предпринимателей и инвесторов, включая льготное кредитование, а также обсудили презентации бизнес-проектов предпринимателей.

«Дни предпринимательства показали, что бизнес в Арктике – это не только преодоление трудностей, но и уникальные возможности. Все проекты, представленные сегодня, доказали право на своё существование. Грант «Губернаторский старт» даёт шанс воплотить их в жизнь. Напоминаю, что сейчас ведется прием заявок на финансовую поддержку на реализацию предпринимательских инициатив. Заявку на участие в конкурсе можно подать до 1 июня», – отметила Вероника Гнатко.

Дни предпринимательства в Мурманской области продолжаются. Ознакомиться с программой можно на сайте Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Напомним, что обратиться за поддержкой в Центр «Мой бизнес» Мурманской области могут как действующие, так и начинающие предприниматели, самозанятые, а также те, кто только планирует открытие своего дела. Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 994-310.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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