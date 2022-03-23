В регионе вновь стартовал проект по модернизации школьных пространств «Arctiс schools». Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал соответствующее постановление правительства Мурманской области, которым утвержден Порядок предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета государственным областным и муниципальным образовательным организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию мероприятий в рамках проекта.

Успешный опыт реализации и востребованность проекта позволили в 2022 году не только увеличить до 69 количество грантов, до 200 млн рублей – объёмы его финансирования из областного бюджета, но и расширить перечень участников и преобразуемых пространств.

Так, помимо возможности преобразовать традиционные школьные пространства (столовые, спортивные залы, общественные и внутренние (учебные) пространства), в 2022 году планируется предоставление грантов на преобразование школьных теплиц.

Кроме того, 100 млн рублей будет предусмотрено на предоставление грантов для реализации проектов по преобразованию пространств детских садов – обустройство прилегающих территорий (прогулочных и игровых зон), общественных (спортивные и музыкальные залы, кабинеты коррекционно-развивающей работы) и внутренних пространств дошкольных образовательных организаций (групповые помещения).

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, проект по модернизации школьных пространств «Arctiс schools» успешно стартовал в 2021 году. В реализации мероприятий проекта приняли участие 56 школ региона. За счет средств областного бюджета с привлечением средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования в школах были успешно реализованы мероприятия по ремонту и приобретению оборудования для преобразуемых пространств школьных столовых, спортивных залов, общественных и внутренних (учебных) школьных пространств.

Фото: https://999.md/ru/43261284#gallery-1