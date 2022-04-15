В регионе вновь стартовали временные общественно полезные работы по благоустройству и уборке территорий муниципалитетов

В Мурманской области вновь началась реализация проекта по благоустройству и уборке территорий муниципальных образований – временные общественно полезные работы. Работы будут организованы с 15 апреля по 31 августа.

По поручению губернатора Андрей Чибиса разработан и утверждён порядок организации проведения временных общественно полезных работ, а также правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам. Соответствующее постановление подписано главой региона.

Ожидается, что за четыре месяца текущего года к временным общественно полезным работам будут привлечены 800 подростков, студентов и безработных граждан. Заработная плата за участие в таких работах устанавливается в размере не ниже минимального размера оплаты труда с учётом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера за полный рабочий месяц и выплачивается за фактически отработанное время. Из резервного фонда Мурманской области на реализацию проекта будет выделено 53 млн рублей.

Соответствующее постановление правительства Мурманской области опубликовано на официальном портале.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, за 2020-2021 годы на временные общественно полезные работы было привлечено более 11 тысяч жителей.