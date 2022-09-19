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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.22 10:00

В регионе во второй раз стартовала «Творческая осень» - проект Единого волонтёрского центра Мурманской области

В Печенгском округе состоялся первый этап второго сезона добровольческого проекта «Творческая осень», ставшего продолжением интерактивной конференции «Звезда Севера» Единого волонтёрского центра. Цель проекта - раскрыть творческие способности женщин, живущих в военных городах и небольших населенных пунктах Мурманской области.

Весь день во Дворце культуры «Октябрь» в Заполярном собирались гостьи мероприятия, эксперты и мастерицы. В рамках «Творческой осени» состоялось 49 мастер-классов в 9 залах, которые провели 39 спикеров и рукодельниц, а уникальный трехчасовой обучающий тренинг провел член-корреспондент Российской академии художеств, архитектор и скульптор Ашот Татевосян. В кинозале Дома культуры для всех желающих работал эксперт, предприниматель и бизнес-тренер Дмитрий Богданов. Гости могли задать вопросы о развитии бизнеса и получить советы наставника, понять ключевые стратегии развития и продвижения своего дела в небольшом городе.

Каждая участница «Творческой осени» имела возможность попробовать себя в разнообразных направлениях: от изготовления вязаных корзинок до мастер-классов по танцам и созданию причесок. Гостями мероприятия стали депутат Государственной Думы Российской Федерации Татьяна Кусайко и сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова.

«Мы выбрали достаточно удаленную локацию для первого этапа - Заполярный - для того, чтобы объединить все военные посёлки, дать каждой женщине, жене, мамочке возможность научиться чему-то новому, попробовать себя в самых разнообразных направлениях, чтобы выбрать то, что по-настоящему будет ей по душе. А их горящие глаза, тёплые улыбки говорят о том, что мы на правильном пути, – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис. – Очень важно, что все наши талантливые мастерицы, педагоги и спикеры принимают участие в проекте бескорыстно на безвозмездной основе и для всех гостей, участниц мастер-классов все мероприятия бесплатные. Наша главная цель – сделать жизнь военных городов яркой и насыщенной, и я уверена, что у команды «Творческой осени» это действительно получается».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Творческая осень» был создан как продолжение интерактивной конференции «Звезда Севера». Участницы конференции активно участвовали в творческих мастер-классах, поэтому было принято решение создать отдельный проект, где на одной площадке на волонтерских началах смогли бы делиться умениями самые талантливые рукодельницы, мастера, спикеры и педагоги.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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