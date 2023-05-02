В регионе выбрали лучшую практику в сфере помощи детям-инвалидам в рамках конкурса «Меняем мир вместе», её представил Социальный центр «SOS Мурманск»

В Мурманской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик в сфере помощи детям-инвалидам и инвалидам с детства 18+, а также их семьям «Меняем мир вместе». Конкурс проводится среди социально ориентированных некоммерческих организаций по инициативе Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). Основная цель мероприятия – выявить наиболее эффективные практики и содействовать их тиражированию в регионе с учетом запросов родительского сообщества.

Конкурс проводится впервые. Социальный центр «SOS Мурманск» представил два проекта в номинации «Лучшая региональная практика, направленная на поддержку семей, воспитывающих детей и взрослых с инвалидностью»: это «Проведение выездных семинаров-тренингов для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и/или с инвалидностью» и «Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому детям-инвалидам специально подготовленными специалистами-ассистентами». В номинации «Лучшая региональная практика в социокультурной сфере для детей и взрослых с инвалидностью» студенческое объединение «Содружество равных возможностей» на базе Мурманского арктического государственного университета представило практику по формированию инклюзивной культуры и здоровой инклюзии в регионе.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, экспертной комиссией регионального уровня с учётом родительского голосования самым востребованным, эффективным и уникальным признан проект Социального центра «SOS Мурманск» «Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому детям-инвалидам специально подготовленными специалистами-ассистентами». Он будет представлен от Мурманской области на федеральном этапе. Награждение финалистов конкурса состоится 26 мая 2023 года в Общественной палате РФ.

Фото: https://gov-murman.ru