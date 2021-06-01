В регионе высадили первые деревья в рамках международной акции «Сад памяти»

28 мая - в день образования Мурманской области в Печенгском муниципальном округе стартовала международная акция «Сад памяти» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 2021 году акция «Сад памяти» проводится по поручению Президента Российской Федерации и имеет особое значение для сохранения исторической памяти и подвига советского народа.

Напомним, что цель международной акции «Сад памяти» – высадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. Она стартовала в год 75-летия Великой Победы. В прошлом году в акции приняли участие 300 тысяч участников из 85 регионов России и более чем 50 зарубежных стран. В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны мероприятия акции продолжились.

Обучающиеся и выпускники школ, школьное лесничество ООШ № 1, юнармейцы, ветераны и дети Великой Отечественной войны, представители волонтерских и поисковых объединений и военнослужащих, а также органов местного самоуправления высадили деревья и кустарники вдоль дороги у многофункциональной зоны отдыха и около памятника Михаилу Бабикову в Заполярном.

В этот же день акцию провели и в поселке Никель – «Сад памяти» появился возле детской площадки у Дома детского творчества. За время проведения акции в разных уголках Печенгского округа – посёлках Корзуново, Печенга, Луостари, Спутник – участниками планируется высадить более 170 деревьев и кустарников различных пород.

«В силу климатических условий высадка деревьев в Мурманской области началась в конце мая. Каждое высаженное дерево станет символом памяти и благодарности за великий подвиг предков. Очень ценно, что младшее поколение с открытым сердцем подходит к этой святой акции. Сады Памяти напоминают нам о тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом и ковал Победу в тылу», – отметил министр Сергей Абаринов.