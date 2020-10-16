В регионе запущен новый пригородный железнодорожный маршрут «Кандалакша-Мурманск»

В рамках реализации плана «На Севере – жить.2030» для жителей и гостей региона функционирует новый пригородный железнодорожный маршрут «Кандалакша – Мурманск». Первая электричка прибыла в Мурманск сегодня в 11.47, обратно она отправится в 17.20.

«В марте этого года прошел опрос населения в Кольском и Кандалакшском районах, в городах Полярные Зори, Апатиты и Оленегорск, 84% респондентов посчитали целесообразным открытие нового пригородного железнодорожного сообщения, – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Тиховский. – Беспересадочное сообщение по такому маршруту организовано впервые».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, перевозка пассажиров по маршруту «Кандалакша – Мурманск» будет обслуживаться составом, состоящим из 4-х вагонов. Этой вместительности должно хватить для всех желающих воспользоваться новым поездом.