В регионе зарегистрировано новое медучреждение – Мурманская областная межрайонная стоматологическая поликлиника

Министерство здравоохранения Мурманской области информирует, что с 11 июля 2022 года в Мурманской области зарегистрировано новое медицинское учреждение – ГОАУЗ «Мурманская областная межрайонная стоматологическая поликлиника», которое образовано путем слияния двух медицинских учреждений стоматологического профиля ГОАУЗ «Мончегорская стоматологическая поликлиника» и ГОАУЗ «Оленегорская городская стоматологическая поликлиника».

Отмечается, что проведенная реорганизация медицинских организаций позволит оптимизировать работу учреждений, сократить расходы на содержание административного персонала, а также улучшит доступность стоматологической помощи путем взаимозаменяемости остродефицитных специалистов.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, медицинская помощь жителям региона оказывается в ГОАУЗ «Мурманская областная межрайонная стоматологическая поликлиника» в прежнем режиме.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/