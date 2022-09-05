В регионе завершено благоустройство дворов около 83 домов и обустроено 36 детских площадок

Вице-губернатор – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова на оперативном совещании доложила Андрею Чибису о продолжении реализации на территории региона федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году благоустраиваются дворовые территории 232 многоквартирных домов в 26 муниципальных образованиях.

В среднем объекты готовы на 82%. На территориях, прилегающих к 83 домам, работы завершены полностью.

Кроме того, Мария Гаврилова отметила, что 12 общественных территорий в 10 муниципалитетах региона также благоустраиваются в этом году. Средний процент готовности составляет 60%, а в Апатитах, Печенгском округе, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск, на улице Пушкина в городе Полярные Зори и в городе Мурманске у озера Среднее – степень готовности выше этого показателя.

Четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021 года реализуются в этом году в Кольском Заполярье. Лидирует по степени готовности проект по благоустройству Советского проспекта в городе Кола: уже выполнены 78% работ. В работе городская площадь в Заозерске, бульвар «Северное сияние-2» в Полярных Зорях и территория в кировском микрорайоне Кукисвумчор.

В рамках данного конкурса 2020 года также продолжают воплощаться в жизнь 5 проектов. Полностью завершены работы на набережной озера Центрального в Гаджиево, в высокой степени готовности улица Дзержинского в Апатитах и «Город у Белого моря» в Кандалакше.

– Продолжаются работы по проектам инициативного бюджетирования, – рассказала Мария Гаврилова. – Поддержку областного бюджета получили 54 местные инициативы на территории 29 муниципальных образований. Они направлены на благоустройство территорий, создание комфортных условий в образовательных, спортивных и культурных учреждениях, ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов. 27 инициатив на данный момент уже реализованы в 17 муниципалитетах. Оставшиеся будут завершены до конца текущего года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также в этом году силами Центра городского развития Мурманской области на территории 25 муниципальных образований планируется обустроить 69 детских игровых и спортивных комплексов. На 36 из них оборудование уже смонтировано.

Региональное министерство тщательно следит за качеством проектов, и за прошедшую неделю прошло 9 выездных проверок выполнения работ. Губернатор отметил по итогам доклада, что крупные проекты по благоустройству становятся лучше с каждым годом.

Фото: https://gov-murman.ru