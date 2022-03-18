В регионе завершился Фотофестиваль для замещающих семей «Счастливы вместе»

В Мурманской области завершился фотофестиваль для замещающих семей «Счастливы вместе». Фестиваль был организован Координационным центром содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и региональным Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В Фотофестивале принимали участие семьи опекунов, попечителей, приемные семьи, проживающие в Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, основная цель мероприятия – развитие семейных традиций и ценностей, повышение авторитета семьи, распространение положительного опыта семейного воспитания и совершенствование взаимоотношений взрослых и детей.

На фотофестиваль были представлены фото- и видеоматериалы различной тематики от любительской до профессиональной съемки от 16 замещающих семей из Кировска, Апатитов, Кандалакши, Зеленоборского, Зареченска, Никеля.

Все материалы фотофестиваля размещены в официальной группе Координационного центра в социальной сети «ВКонтакте» под хештегом #КЦФотофестиваль.

Фото: https://vk.com/koordinacion?z=photo-176785347_457240013%2Falbum-176785347_00%2Frev