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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.24 12:30

В реках Воронья и Белоусиха установили инкубаторы, в которых находятся 30 тысяч икринок атлантического лосося

Мурманская компания «Аврора Тур» при участии специалистов регионального Минприроды заложила в инкубаторы, установленные в реках Воронья и Белоусиха, 30 тысяч новых икринок атлантического лосося.

«Аврора Тур» получила икру атлантического лосося от производителей, затем икра была оплодотворена и заложена в инкубаторы. Все производители атлантического лосося, у которых отбирали икру, возвращены обратно в реки.

Такого рода мероприятия способствуют увеличению количества молоди в реках. В перспективе это положительно скажется на популяции сёмги, состоянии экосистемы реки и результатах рыболовства.

Как уточняет Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, в процессе закладки инкубаторов идёт работа по поиску и апробации оптимальных параметров их размещения, исходя из оценки качества воды, характеристик грунта, скорости течения и других условий.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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