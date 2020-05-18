В реке Кола лов сёмги на рыбопромысловых участках планируют разрешить с 23 мая

Сегодня глава администрации Кольского района Александр Лихолат провел очередное онлайн заседание оперативного штаба Кольского района по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. В районе подобные совещания проводятся как минимум дважды в неделю, основной темой сегодняшнего обсуждения стало ужесточение контроля за соблюдением обязательного масочного режима, который введён в регионе с 12 апреля. Ситуация в Кольском районе стабильна. Всего положительный тест на вирус подтвердился у 25 жителей района.

Ещё 23 человека находятся на домашней самоизоляции. 3 пациента лежат на обследовании в Верхнетуломском обсерваторе, ещё 83 в Мурмашинском.

Начали поступать пациенты с выявленным CoViD-19 и в Кольскую ЦРБ. Как сегодня сообщил главный врач медицинского учреждения Борис Гришко, в новое инфекционное отделение уже поступили 55 человек. У всех заболевание протекает в лёгкой и средней формах тяжести.

В 21 мая в медицинское учреждение поступит новый компьютерный томограф, который позволит проводить обследование пациентов более тщательно. Чуть позже больницу оснастят собственной кислородной станцией. При этом в палаты уже начали делать проводку для подачи кислорода.

Ужесточаются в районе и меры контроля за соблюдением обязательного масочного режима. Все выходные сотрудники администрации дежурили в супермаркетах, парках и скверах районного центра, еще раз разъясняя жителям о необходимости ношения индивидуальных средств защиты.

Подключились к данной работе и сотрудники ОМВД по Кольскому району. Они тоже раздавали жителям маски, предупреждая о штрафных санкциях за несоблюдение масочного режима. В случае неисполнения на граждан может быть составлен административный протокол, который предусматривает штраф от одной до 30 тысяч рублей.

- Следует быть осторожнее гражданам и при высказывании в социальных сетях, - отметил заместитель начальника ОМВД России по Кольскому району Олег Виноградов. – За последнее время полицейские провели проверку в отношении двух публикаций размещенных в «ВКонтакте». В отношении одного из жителей Мурмашей уже составлен административный протокол, мужчина публиковал в сети непроверенную информацию. В отношении второго жителя района административные материалы переданы в суд.

Доложила на совещании ситуацию о мерах поддержки граждан пенсионного возраста, многодетных семей и жителей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и заместитель главы администрации – начальник Управления образования администрации Кольского района Ирина Непеина.

На данный момент волонтёры и социальные работники выполнили 170 заявок от таких жителей района, доставив им на дом продукты и лекарства. Продолжает действовать и акция «тележка добра». Собранные продуктовые наборы передали 36 нуждающимся жителям района.

После снятия режима самоизоляции в Кольском районе увеличилось и количество дежурных групп в детских садах. Сейчас во всех муниципалитетах открыты 14 ДОУ, в них работает 52 группы, которые посещают 511 детей.

Продолжаются и выплаты компенсаций за питание, положенные льготной категории школьников. В районе субсидия выделяется 1315 обучающимся. Их родителям с 6 апреля из областного бюджета уже перечислено 4 миллиона 798 тысяч рублей.

С сегодняшнего дня все школьники муниципального образования перешли на дистанционную внеурочную деятельность. Расписание занятий можно найти на сайте районного Управления образования.

Также на совещании озвучена информация о том, что в этом году учащиеся 9 классов не будут сдавать ОГЭ. Дата ЕГЭ для одинадцатиклассников будет определена чуть позже.

Обсудили на совещании и порядок выплат дополнительных социальных пособий на детей, которые ввел Владимир Путин. Как отметили в районном отделении Пенсионного фонда, с 12 мая в учреждении наблюдается настоящий «бум» посетителей. Мамочки идут подавать заявки, зачастую забыв даже про индивидуальные средства защиты. В Пенсионном фонде напоминают, очередей можно избежать, достаточно оформить заявку, не выходя из дома, через портал «Госуслуги».

Не забыли на совещании и про рыбаков-любителей. Пока в Кольском районе выход маломерных судов в море допускается только с разрешения глав муниципалитетов, однако скоро начинается рыболовный сезон и на внутренних водоёмах. В реке Кола лов сёмги на рыбопромысловых участках планируют разрешить с 23 мая, с 1 июня откроют остальные реки муниципального образования. Будут ли действовать на таких рыбаков ограничения, связанные с мерами по нераспространению коронавирусной инфекции, решится уже в ближайшее время, сообщает администрация Кольского района.