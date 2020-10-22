В рекорде мурманских железнодорожников весомый вклад партнёров-портовиков

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, во вторник, 20 октября, на припортовой станции Мурманск Октябрьской железной дороги установили рекорд грузовой работы - за сутки был выгружен 1221 вагон. Это наивысшее достижение станции за всю ее 105-летнюю историю. При этом обычно работники станции выгружают в среднем 900–950 вагонов в день, таким образом, им удалось превысить среднесуточный показатель почти на 30%. Предыдущий рекорд – 1212 вагонов – был достигнут на станции Мурманск в мае.

Работники станции совместно с АО «Мурманский морской торговый порт» и ООО «Мурманский балкерный терминал» выгрузили 558 вагонов с углём, 282 вагона с железорудным концентратом, 152 вагона с апатитовым концентратом, 131 вагон с минеральными удобрениями и 98 вагонов с другими грузами, рассказал начальник станции Мурманск Дмитрий Апасов.

«Этот рекорд – результат работы более чем 60 человек: работников станции Мурманск, сотрудников Диспетчерского центра управления перевозками Октябрьской дороги, организовавших своевременный подход поездов с грузами, и локомотивщиков из эксплуатационного депо Мурманск, обеспечивших доставку вагонов», – отметил начальник Мурманского центра организации работы железнодорожных станций Сергей Чирков.

Мурманские портовики поздравляют коллег из Октябрьской железной дороги с новым производственным достижением!