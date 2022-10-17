В рекордно короткие сроки - люди, которые досконально знают своё дело

В рекордно короткие сроки отгрузили судно «Modeira» типа CapeSize мурманские портовики на причале №14 - 150 тысяч тонн за 80 часов.

Среднесуточная интенсивность погрузки составила около 45000 тн/судо-сутки. Такой новый рекорд установили работники грузового района №2 АО «Мурманский морской торговый порт» при работе с навалочными грузами. Также отличились специалисты грузового района №1: при погрузке судна «THASSOS» на причале №7 они обновили показатель суточной интенсивности на данном участке – теперь он составляет 34568 тн/судо-сутки.

«Все рекорды делают люди, которые досконально знают своё дело и готовы каждый день применять свои навыки на практике. Главное условие этих и подобных им достижений – слаженная работа коллектива и четкая организация работы на всех этапах погрузо-разгрузочных работ», - подчеркнул директор по производству АО «ММТП» Виталий Власов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250255%2Fwall-149919532_2783