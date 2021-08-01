В ремонтно-восстановительном батальоне Северного флота прошли мероприятия, посвященные Дню тыла

В преддверии Дня тыла Вооружённых сил Российской Федерации, 31 июля, заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению контр-адмирал Дмитрий Украинец поздравил командование, личный состав, рабочих и служащих тыла Северного флота с профессиональным праздником.

На территории отдельного ремонтно-восстановительного батальона в честь профессионального праздника – Дня тыла ВС РФ была развёрнута выставка современной и исторической военной техники, состоялось построение личного состава и выступление флотских артистов.

В настоящее время система тылового обеспечения Северного флота состоит из учреждений, воинских частей и подразделений, в которых служат и работают несколько десятков тысяч человек. Они занимаются хранением и ремонтом вооружения, военной, специальной техники и боеприпасов, выполняют логистические операции, обеспечивают бесперебойное снабжение сил и войск флота продовольствием, топливом и горюче-смазочными материалами, вещевым и другими видами имущества.

В состав тыла Северного флота входят вспомогательные суда: танкеры, буксиры, ледоколы, а также транспортные; ремонтные, автомобильные, автодорожные, мостостроительные подразделения и центр материально-технического обеспечения с разветвлённой системой баз хранения военного имущества и боеприпасов, техники и вооружения, сообщает пресс-служба СФ.