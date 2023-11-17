В репетиционном итоговом собеседовании приняли участие около 8 тысяч девятиклассников Заполярья

Репетиционное итоговое собеседование 15 ноября в регионе прошло без технических сбоев и нарушений. Оно прошло в строгом соответствии с порядком проведения, рекомендованным Министерством образования и науки Мурманской области.

В нём приняли участие около 8 тысяч девятиклассников нашего региона.

«Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков спонтанной речи, и подавляющее большинство девятиклассников успешно справились с заданиями. Такие репетиции дают возможность будущим выпускникам познакомиться с процедурой, понять, к чему готовиться, на что обратить внимание, организаторам – отработать процесс, а педагогам – оценить, насколько подготовлены учащиеся, чтобы выстроить стратегию дальнейшей подготовки», – прокомментировала министр образования и науки региона Диана Кузнецова.

Участники итогового собеседования выполнили четыре задания: чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. Для чтения и пересказа учащимся были предложены тексты научно-популярного характера о выдающихся людях России.

По мнению девятиклассников, проходивших репетиционное собеседование в школе №11 города Мурманска, ничто не мешает успешно пройти это испытание, процедура понятна, все проходит в спокойной, доброжелательной атмосфере. Главное – справиться с волнением.

– Я немного волнуюсь, это ведь совершенно новый опыт, – призналась девятиклассница Татьяна Матасова в аудитории ожидания. – Но чувствую я себя уверенно: наш учитель Людмила Викторовна с 5 класса учила нас грамотно выражать свои мысли.

Для Никиты Ковалева испытание уже позади.

– Все прошло хорошо. Было даже легче, чем во время подготовки. Обстановка спокойная. Самое главное не волноваться, не паниковать, быть уверенным в себе, а для этого нужно готовиться, – советует юноша.

Это только кажется, что особой подготовки к собеседованию не требуется. Ребята убедились, что одно дело - повседневное общение и совсем другое – необходимость описать фотографию, ситуацию.

– Во время подготовки я много пересказывал, делал заметки, тренировался описывать фотографии. А теперь проверил себя на практике и знаю, что меня ждет на итоговом собеседовании, что еще надо подтянуть, – поделился его одноклассник Юрий Ушаков.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в основные сроки итоговое собеседование по русскому языку традиционно проводится во вторую среду февраля. В текущем учебном году оно запланировано на 14 февраля 2024 года. Дополнительные сроки для участников, получивших «незачёт», не явившихся или не завершивших итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам, подтверждённым документально, предусмотрены 13 марта и 15 апреля 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru