В Ревде и Ловозере проверили содержание жилфонда и выполнение программы ремонта подъездов

Министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова в ходе еженедельной «Коммунальной пятницы» проверила содержание жилфонда и выполнение программы ремонта подъездов в поселениях Ревда и Ловозеро.

Проверка содержания жилфонда в селе Ловозеро проводилась по жалобам жителей. Первый адрес – улица Вокуева, 2. Из-за заброшенной муниципальной квартиры на первом этаже первого подъезда, холодно в соседних квартирах. Этот факт подтвердила соседка сверху. Квартира заброшена, дверь не закрыта.

Глава администрации района Надежда Кузнецова пояснила, что прописанная в квартире женщина в ней не проживает, ей давалось много времени на добровольное решение проблемы, но реакции не следовало. Поэтому администрация подала в суд иск о выселении.

На улице Вокуева был проведён осмотр отмосток и цоколей домов 1, 2, 9 и 17. По мнению авторов жалобы, УК «ЛТД» плохо их содержит. Такой же осмотр состоялся по адресам Школьная 2, 6 и 8, Советская 25, 23 и Пионерская 6. В итоге УК указано на необходимость устранения выявленных нарушений.

«Мы прошлись по фонду, и я не могу сказать, что он находится в плохом состоянии. Жалобы на заснеженное состояние отмосток подтвердились на нескольких адресах. Мы сразу дали задание, и когда ехали обратно, всё было уже почищено. Видимо это недоработка конкретного работника. В подъездах замечания в основном касались состояния радиаторов и проводки провайдеров. Представитель управляющей организации заверил, что они будут устранены», – отметила министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова.

Как сообщает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, что касается выполнения плана ремонта подъездов, то в 2022 году УК «ЛТД» привела в порядок 11 подъездов, а в 2023 году собирается сделать ещё 10. Примеры уже сделанного проверяющие увидели на Юрьева 1а, Ручьевой 6 и Данилова 21. Далее осмотр подъездов продолжился в посёлке Ревда. Жилфонд в посёлке более сложный, чем в Ловозеро, однако местная управляющая организация вышла на хороший темп ремонтных работ.

«В 2023 году мы собираемся отремонтировать 28 подъездов и думаем, что таким темпами за 4 года отремонтируем все остальные», – доложил руководитель управляющей организации Николай Попов.

Фото: https://gov-murman.ru