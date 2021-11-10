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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.21 08:45

В Ревде открылось современное молодёжное пространство «СОПКИ. Ловозеро»

В Мурманской области продолжают появляться современные молодёжные пространства под брендом «Сопки». Сегодня губернатор Андрей Чибис в формате ВКС принял участие в церемонии открытия «СОПКИ. Ловозеро» в Ревде.

«Хочу поздравить всех с наступающим Всемирным днём молодёжи. И, конечно, ребят из Ловозерского района с открытием нового молодёжного пространства в посёлке Ревда. Мы будем очень активно такие пространства открывать, чтобы были точки, где можно собираться, креативить, делать проекты и просто общаться. И хочу поблагодарить всех ребят за такую чёткую и активную жизненную позицию. Потому что вы – наше не только будущее, но и наше настоящее», – отметил Андрей Чибис.

Концепция модернизации молодёжного центра на базе Ловозерской межпоселенческой библиотеки заключалась в создании креативного пространства с продвинутой выставочной, презентационной и образовательной площадками и площадкой формирования диалога и взаимодействия власти и креативного сообщества.

«СОПКИ. Ловозеро» – это место для времяпрепровождения подростков и молодёжи района в возрасте от 14 до 35 лет. Здесь у молодых людей есть возможность формировать проектные команды, разрабатывать и реализовывать свои инициативы.

В пространстве оборудована как игровая зона, так и зона для отдыха с доступом в интернет. Площадка позволяет проводить обучающие встречи, семинары, дискуссии. Также в молодёжном пространстве установлен подиум, который можно использовать как сцену для проведения мини-концертов, выступлений и других мероприятий.

Вчера в рамках церемонии открытия состоялся открытый диалог главы региона и представителей молодёжи из 18 муниципалитетов. Школьники, студенты Заполярья поделились с Андреем Чибисом своими идеями по дальнейшему развитию молодёжного движения в регионе.

«Нам нужно сделать так, чтобы вам было интересно жить в Мурманской области, чтобы вы могли себя реализовывать. И даже, если бы вы уехали учиться за пределы нашего региона, то возвращались, чтобы здесь работать, развиваться, зарабатывать деньги и получать новые карьерные возможности. Принципиально важно, чтобы вас действительно тянуло не только эмоционально на север, но и прагматично», – обратился губернатор к участникам мероприятия.

Так, присутствующие ребята представили свои идеи по поводу дополнительного поощрения молодых медицинских работников, которые после окончания ординатуры хотели бы вернуться в Кольское Заполярье. Кроме того, губернатору задали вопросы о планируемом периоде реализации проекта по модернизации и обновлению пространств для молодёжи.

Также Андрей Чибис поручил проработать темы организации зимних спортивных объектов в регионе для активных ребят и популяризации творчества школьников и студентов, посвящённого защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, первое молодёжное пространство под брендом «Сопки» открылось 15 октября в Ковдоре. За это время проведены десятки мероприятий – квизы, квартирники, форумы, беседы с показом кино, обучающие семинары.

Планируется, что в 2022 году будет открыто 8 таких молодёжных пространств, а в 2023 году – 5. К концу 2025 года на территории Мурманской области будет создана целая сеть из 33 площадок для молодёжного актива Кольского Заполярья. Создание точек притяжения для ребят проводится по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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