В Ревде планируется капитально отремонтировать крыльцо и входную группу культурно-спортивного центра

В Мурманской области продолжается работа по улучшению качества жизни в регионе. Так в рамках региональных государственных программ и стратегического плана «На Севере – жить!» планируется капитально отремонтировать крыльцо и входную группу культурно-спортивного центра в Ревде. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Культурно-спортивный центр на улице Металлургов в Ревде – место притяжения жителей посёлка, где можно приобщиться к искусству, творчеству и ремеслам, а также физической культуре и спорту. Здесь расположен кинозал, тренажёрный зал «СОПКИ.СПОРТ» и спортивный зал для проведения тренировок и турниров по волейболу и баскетболу. Однако входная группа и крыльцо культурно-спортивного центра нуждаются в капитальном ремонте. Работы планируется провести в этом году. На эти цели из областного бюджета будет выделено 9,7 млн рублей», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Напомним, в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» в 2025 году планируется начать капитальный ремонт трёх учреждений культуры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/