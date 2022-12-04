В Ревде продолжается капитальный ремонт поликлиники

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения в Мурманской области продолжаются капитальные ремонты медицинских учреждений. Один из объектов здравоохранения, требующий обновления - поликлиника Ловозерской ЦРБ в Ревде.

Подрядчик приступил к работам в двухэтажном здании медучреждения в апреле 2022 года. Рабочим необходимо полностью отремонтировать внутренние помещения здания на двух этажах, ее фасад и кровлю, а также подвал. Кроме этого, перед специалистами стоит задача заменить все внутренние инженерные сети. Так, уже производится монтаж видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, вентиляционной системы и электрики. Впереди облицовка плиткой санузлов и крылец, установка фасадных панелей.

На данный момент в поликлинике уже завершены демонтажные работы на первом этаже и в подвале, выстроены перегородки на втором этаже и пробиты новые проемы в стенах. Подрядчик заштукатурил стены, гидроизолировал пол в санузлах и утеплил фасад.

Как сообщает региональное Министерство строительства, объём выполненных работ даёт возможность говорить о том, что техническая готовность объекта на данный момент составляет более 80%. Несмотря на все сложности, которые появились во время капитального ремонта, подрядная организация прилагает все усилия для того, чтобы завершить работы в медучреждении в декабре 2022 года.

Фото: https://gov-murman.ru