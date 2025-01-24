В Ревде пройдёт фестиваль активного отдыха «Ренэргия»

В год празднования 75-летия Ревды состоится фестиваль активного отдыха «Ренэргия». 25 января жителей и гостей посёлка ждут на площади перед Культурно-спортивным центром.

Зрителей и участников ждет турнир по командной игре в снежки – юкигассен, соревнования по петанку и дартсу. Также в рамках фестиваля запланирована ярмарка мастеров «Вкусный базар», будут работать развлекательные площадки, пройдёт розыгрыш призов и подарков от партнёров, «РазУМный» марафон «Кто? Где? Когда?», откроется фигурная фотозона «Их имена знакомы каждому».

Региональное отделение движения «Хороводы России» организует большой хоровод «Энергия Ревды!». Музыкальным подарком станет выступление кавер-группы «Арктик Бэнд».

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, фестиваль организован по инициативе жителей посёлка, проявленной на конкурсе социальных проектов «Есть идея? Действуй!».

Программа фестиваля и подробности опубликованы в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/