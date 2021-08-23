В Ревде впервые проходит Чемпионат России по автомобильному спорту в дисциплине трофи-рейд

С 21 по 23 августа на территории Мурманской области впервые проходит финал Чемпионата России по автомобильному спорту среди мужчин и женщин в дисциплине трофи-рейд. В субботу министр спорта региона Светлана Наумова приняла участие в торжественной церемонии открытия соревнований в Ревде.

Решение о проведении финального этапа Чемпионата России именно в Ревде было принято благодаря уникальному и необычному ландшафту в окрестностях поселка, который соответствует главному требованию соревнований по трофи-рейду: возможность проведения соревнований исключительно по пересеченной местности вне специально оборудованных трасс.

Преодоление некоторых отрезков маршрута требует больших возможностей техники и высокого уровня подготовки спортсменов, поэтому соревнования проходят на полноприводных автомобилях (внедорожниках), которые проходят тщательную подготовку.

Так как в автоспорте нет чётких возрастных категорий, участие в Чемпионате России примут спортсмены самых разных возрастов от 18 лет и старше.

«В течение трёх дней спортсмены со всей России от Калининграда до Владивостока будут преодолевать специально подготовленный маршрут длиной почти 500 км по тяжёлому бездорожью с контрольным временем прохождения, чтобы выявить сильнейших, – рассказала Светлана Наумова. – И для нас является большой честью, что организаторами соревнований было принято решение о проведении финала Чемпионата России именно на Кольской земле, которая славится своими уникальными климатическими и природными особенностями».

Как сообщает региональное Министерство спорта, помимо звания чемпиона победители получат традиционные наградные доски за призовые места, вручаемые на гонке по бездорожью Кольского полуострова «Арктик-трофи».

«Хотелось бы, чтобы проведение соревнований по автоспорту такого уровня стало для Мурманской области ежегодной традицией, чтобы из участников получились настоящие чемпионы и профессионалы своего дела. Надеюсь, что эти соревнования заложат фундамент большой истории автоспорта в Заполярье», – отметила региональный министр спорта Светлана Наумова.